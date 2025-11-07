Минфин: В Азербайджане действует механизм использования сверхплановых налоговых сборов

Сверхплановые налоговые поступления в регионах Азербайджана в значительной степени способствуют покрытию расходов городов и районов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

По словам министра, в стране применяется специальный механизм, позволяющий направлять сверхплановые налоговые сборы на нужды местных бюджетов.

"Ежегодно 50% средств, собранных сверх установленного плана, включаются в расходную часть бюджета соответствующего города или района. Эти средства направляются как на социальную защиту, так и на поддержку малообеспеченных семей, проживающих на данной территории. В государственном бюджете на следующий год по этому направлению предусмотрено 100 млн манатов. Наши регионы активно используют данный механизм и продолжат применять его и в следующем году", - отметил Сахиль Бабаев.