    Минфин Азербайджана предупредил о рисках для пенсионной системы из-за старения населения

    Финансы
    • 16 октября, 2025
    • 10:35
    Минфин Азербайджана предупредил о рисках для пенсионной системы из-за старения населения

    Прогнозируемое увеличение продолжительности жизни в Азербайджане становится серьезным вызовом для пенсионной системы страны.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2026-2029 года, опубликованных Минфином.

    Отмечается, что несмотря на позитивные демографические тенденции, в долгосрочной перспективе старение населения и сокращение доли трудоспособных граждан могут повлиять на финансовую устойчивость государственной пенсионной системы.

    В настоящее время 69,7% населения Азербайджана находятся в трудоспособном возрасте (15–65 лет), а 9,1% - старше 65 лет.

    Средняя продолжительность жизни, составлявшая в 2024 году 74,6 года, по прогнозам достигнет 78,6 лет к 2050 году. Это приведет к увеличению периода пенсионных выплат и, соответственно, финансовой нагрузки на систему.

    В документе подчеркивается необходимость дальнейшего укрепления страховых принципов и повышения финансовой устойчивости пенсионной системы. В частности, рассматривается активное использование инвестиционного потенциала свободных средств Государственного фонда социальной защиты для обеспечения ее долгосрочной стабильности.

