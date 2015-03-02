Минфин России предлагает расходовать 90% Резевного фонда

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Резервный фонд России в 2016 году может быть израсходован на 1,158 трлн. рублей, в 2015 году использование Резервного фонда составит 3,670 трлн. рублей, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Соответствующие поправки в бюджет на 2015-2017 годы Минфин в среду внесет в правительство России. Таким образом, Резервный фонд за два года может сократиться на 90% до 519 млрд. рублей, передает Report со ссылкой на BBC.

Оценки расхода Резервного фонда рассчитывается исходя из прогноза цен на нефть в 50 долларов за баррель в 2015 году и 65 долларов за баррель в 2016 году.

В 2017 году Минфин рассчитывает пополнить Резервный фонд на 111 миллиардов рублей.