Минфин приступил к поправке проекта бюджета следующего года с целью повышения зарплат, пенсий и пособий

"Министерство финансов по координации с соответствующими государственными учреждениями уже приступило к подготовке соответствующих предложений по отражению в проекте госбюджета 2022 года соответствующих мер по обеспечению повышения зарплат, трудовых пенси

"Министерство финансов по координации с соответствующими государственными учреждениями уже приступило к подготовке соответствующих предложений по отражению в проекте госбюджета 2022 года соответствующих мер по обеспечению повышения зарплат, трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и других социальных выплат, вытекающих из подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения".

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, в этой связи рассматриваются доходы и расходы госбюджета 2022 года, вопросы, связанные с финансовым обеспечением повышения зарплат, трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

Отмечено, что предложения по внесению изменений в проект госбюджета будут представлены Кабинету министров в кратчайшие сроки.