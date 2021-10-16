О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минфин приступил к поправке проекта бюджета следующего года с целью повышения зарплат, пенсий и пособий

Минфин приступил к поправке проекта бюджета следующего года с целью повышения зарплат, пенсий и пособий "Министерство финансов по координации с соответствующими государственными учреждениями уже приступило к подготовке соответствующих предложений по отражению в проекте госбюджета 2022 года соответствующих мер по обеспечению повышения зарплат, трудовых пенси
Финансы
16 октября 2021 г. 18:33
Минфин приступил к поправке проекта бюджета следующего года с целью повышения зарплат, пенсий и пособий

"Министерство финансов по координации с соответствующими государственными учреждениями уже приступило к подготовке соответствующих предложений по отражению в проекте госбюджета 2022 года соответствующих мер по обеспечению повышения зарплат, трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и других социальных выплат, вытекающих из подписанного сегодня Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О дополнительных мерах по защите социального благополучия населения".

Как передает Report со ссылкой на Министерство финансов, в этой связи рассматриваются доходы и расходы госбюджета 2022 года, вопросы, связанные с финансовым обеспечением повышения зарплат, трудовых пенсий, социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

Отмечено, что предложения по внесению изменений в проект госбюджета будут представлены Кабинету министров в кратчайшие сроки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Maliyyə Nazirliyi əməkhaqları, pensiya və müavinətlərin artırılmasının büdcədə əks etdirilməsi üçün işlərə başlayıb

Самое важное

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии прибудет в Баку
16 октября 2021 г. 17:03
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
В Азербайджане коронавирусом заразился еще 1 681 человек
16 октября 2021 г. 16:57
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
Кабмин: Начата подготовка предложений для повышения зарплат, пенсий пособий
16 октября 2021 г. 16:03
Представители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
ФотоПредставители дипкорпуса проинформированы о разрушениях в Тертере в ходе войны
16 октября 2021 г. 15:16
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Представители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
ФотоПредставители дипкорпуса посадили деревья в Тертере
16 октября 2021 г. 14:21
Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян
Посол Кыргызстана: Руины в Карабахе - доказательство варварства армян
16 октября 2021 г. 14:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi