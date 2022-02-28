Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки

По предложению Минфина и Банка России 28 февраля резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать 80% выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

По предложению Минфина и Банка России 28 февраля резиденты - участники внешнеэкономической деятельности обязаны продавать 80% выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минфин РФ.

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Согласно оценкам Банка России, 80% от валютной выручки экспортеров — это примерно $470–480 млрд в год. Решение будет принято 28 февраля и вступит в силу в этот же день

Это решение принято на фоне введения против России жестких экономических санкций за военную операцию в Украине, в результате чего рубль продолжает терять в стоимости по отношению к доллару США и евро.