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Минфин обнародовал структуру внутреннего долга

Минфин обнародовал структуру внутреннего долга Объем внутреннего государственного долга Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составил 17 млрд 177,4 млн манатов.
Финансы
1 августа 2025 г. 10:17
Минфин обнародовал структуру внутреннего долга

Объем внутреннего государственного долга Азербайджана по состоянию на 1 июля 2025 года составил 17 млрд 177,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, из указанной суммы 8 млрд 26,8 млн манатов приходятся на государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении, а 9 млрд 150,6 млн манатов - на государственные гарантированные обязательства, принятые правительством.

Согласно информации, на отчетную дату структура госбумаг по срокам обращения выглядела следующим образом: 12,9 % — годовые, 57 % - со сроком 2–3 года, и 30,1 % - пятилетние и более долгосрочные.

На конец июня Средний срок погашения (ССП) облигаций в обращении составил 2,93 года.

Отмечается, что в первом полугодии предпринимались меры по увеличению Среднего срока погашения и сглаживанию графика рефинансирования за счет выкупа краткосрочных государственных облигаций и их замены на более долгосрочные.

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