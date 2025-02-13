Минфин обнародовал структуру текущего внешнего госдолга Азербайджана

Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 января 2024 года составил $5 млрд 129,7 млн.

Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 января 2024 года составил $5 млрд 129,7 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

При этом 86,1% долга номинировано именно в долларах США. Евро занимает 5,8% в структуре внешнего долга, специальные права заимствования МВФ (SDR) - 3,4%, японская иена - 3,1%, на прочие валюты приходится 1,6%.

Обязательства с плавающей процентной ставкой составляют 49,3% от суммы внешнего долга, с фиксированной ставкой - 50,7%.

По срокам погашения внешний госдолг распределен следующим образом:

- 49% должно быть возвращено кредиторам в течение 5 лет;

- 44,9% - в период от 5 до 10 лет;

- 6,1% - свыше 10 лет.

В разрезе кредиторов 63,3% внешнего долга приходится на многосторонние финансовые институты, 27% - на размещенные на внешних рынках еврооблигации, 9,7% - на кредиты двусторонних финансовых институтов.

Крупнейшим кредитором Азербайджана является Азиатский банк развития с долей 35,1%. На еврооблигации приходится 27%, на Всемирный банк - 15,8%, на прочих кредиторов - 22,1%.

41,7% внешнего госдолга привлечено Минфином от имени правительства для покрытия дефицита бюджета, 58,3% - другими органами-исполнителями под программы и проекты.