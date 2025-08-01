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Минфин обнародовал размер гарантированного госдолга Азербайджана

Минфин обнародовал размер гарантированного госдолга Азербайджана По состоянию на 1 июля этого года сумма гарантированного государственного долга Азербайджана (внутренний и внешний долг) составила 10 млрд 837,9 млн манатов или 8,3% от прогнозируемого на 2025 год валового внутреннего продукта (ВВП).
Финансы
1 августа 2025 г. 10:27
Минфин обнародовал размер гарантированного госдолга Азербайджана

По состоянию на 1 июля этого года размер гарантированного государственного долга Азербайджана (внутренний и внешний долг) составил 10 млрд 837,9 млн манатов или 8,3% валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозируемого на 2025 год.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, 9 млрд 123,6 млн манатов ($5 млрд 366,8 млн) или 84,2% гарантированного госдолга приходится на внешние займы, а 1 млрд 714,3 млн манатов или 15,8% - на внутренние кредиты.

На отчетную дату 58,7% портфеля гарантированного государственного долга составлял долг с фиксированной процентной ставкой, а 41,3% - с переменной процентной ставкой.

Валютная структура портфеля гарантированного госдолга на 1 июля являлась следующей: доллар США - 62,8%, евро - 18,9%, манат - 12,4%, японская иена - 4%, другие валюты - 1,9%.

72,7% гарантированного госдолга должно быть возвращено кредиторам в срок до 5 лет, 16,8% - от 5 до 10 лет, а 10,5% - в срок более 10 лет.

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Версия на английском языке Ministry of Finance reveals structure of Azerbaijan's guaranteed debt
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun məbləği və tərkibi açıqlanıb

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