    Минфин Азербайджана и ВБ обсудили новый этап проекта "Пригодный для жизни Баку"

    Финансы
    • 28 апреля, 2026
    • 16:41
    Минфин Азербайджана и ВБ обсудили новый этап проекта Пригодный для жизни Баку

    Министерство финансов и Всемирный банк обсудили подготовку к следующим этапам проекта "Пригодный для жизни Баку".

    Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, замминистра Гималай Мамишов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане миссиями Всемирного банка по проектам CRAIS и "Пригодный для жизни Баку".

    На встрече обсудили поддержку банка в развитии сельского хозяйства и продовольственного сектора, реализацию проекта CRAIS, а также дальнейшие шаги по проекту "Пригодный для жизни Баку".

    Мамишов отметил вклад сотрудничества со Всемирным банком в социально-экономическое развитие страны и рассказал о работе по модернизации сельского хозяйства, ирригации и городской инфраструктуры. По его словам, проект CRAIS будет реализован с учетом фискальных рамок и инвестиционных приоритетов.

    Также отмечено, что в рамках проекта "Пригодный для жизни Баку" планируется поэтапное улучшение городской инфраструктуры, экологии и качества общественных услуг.

    Региональный менеджер Всемирного банка Хольгер Край заявил, что сотрудничество с Азербайджаном находится на высоком уровне и проекты важны для устойчивого развития, в том числе в сельском хозяйстве и градостроительстве.

    Стороны также обсудили расширение сотрудничества и совершенствование механизмов реализации текущих проектов.

    Минфин Азербайджана Всемирный банк
    Dünya Bankı ilə "Yaşana bilən Bakı" layihəsi üzrə növbəti mərhələ müzakirə edilib
    Azerbaijan's Finance Ministry, WB mull next phase of Livable Baku project

