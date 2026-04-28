Минфин Азербайджана и ВБ обсудили новый этап проекта "Пригодный для жизни Баку"

Министерство финансов и Всемирный банк обсудили подготовку к следующим этапам проекта "Пригодный для жизни Баку".

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, замминистра Гималай Мамишов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане миссиями Всемирного банка по проектам CRAIS и "Пригодный для жизни Баку".

На встрече обсудили поддержку банка в развитии сельского хозяйства и продовольственного сектора, реализацию проекта CRAIS, а также дальнейшие шаги по проекту "Пригодный для жизни Баку".

Мамишов отметил вклад сотрудничества со Всемирным банком в социально-экономическое развитие страны и рассказал о работе по модернизации сельского хозяйства, ирригации и городской инфраструктуры. По его словам, проект CRAIS будет реализован с учетом фискальных рамок и инвестиционных приоритетов.

Также отмечено, что в рамках проекта "Пригодный для жизни Баку" планируется поэтапное улучшение городской инфраструктуры, экологии и качества общественных услуг.

Региональный менеджер Всемирного банка Хольгер Край заявил, что сотрудничество с Азербайджаном находится на высоком уровне и проекты важны для устойчивого развития, в том числе в сельском хозяйстве и градостроительстве.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества и совершенствование механизмов реализации текущих проектов.