Минфин: Финансовая устойчивость пенсионной системы не подвергается рискам

Финансовая устойчивость пенсионной системы Азербайджана не подвергается никаким рискам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, ведомство в этом году анализирует социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в средне- и долгосрочной перспективе, и разрабатывает меры по их предотвращению.

Согласно разделу оценки рисков документа "Среднесрочные рамки расходов", опубликованного министерством, фискальная и пенсионная устойчивость в стране оценивается как удовлетворительная.

Одним из приоритетов правительства на 2026–2029 годы останется повышение социального благосостояния населения и улучшение качества жизни граждан.