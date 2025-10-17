Минфин: Финансовая устойчивость пенсионной системы не подвергается рискам
Финансы
- 17 октября, 2025
- 15:06
Финансовая устойчивость пенсионной системы Азербайджана не подвергается никаким рискам.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, ведомство в этом году анализирует социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в средне- и долгосрочной перспективе, и разрабатывает меры по их предотвращению.
Согласно разделу оценки рисков документа "Среднесрочные рамки расходов", опубликованного министерством, фискальная и пенсионная устойчивость в стране оценивается как удовлетворительная.
Одним из приоритетов правительства на 2026–2029 годы останется повышение социального благосостояния населения и улучшение качества жизни граждан.
