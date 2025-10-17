Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Минфин: Финансовая устойчивость пенсионной системы не подвергается рискам

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 15:06
    Минфин: Финансовая устойчивость пенсионной системы не подвергается рискам

    Финансовая устойчивость пенсионной системы Азербайджана не подвергается никаким рискам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, ведомство в этом году анализирует социально-экономические, гуманитарные и фискальные риски, с которыми страна может столкнуться в средне- и долгосрочной перспективе, и разрабатывает меры по их предотвращению.

    Согласно разделу оценки рисков документа "Среднесрочные рамки расходов", опубликованного министерством, фискальная и пенсионная устойчивость в стране оценивается как удовлетворительная.

    Одним из приоритетов правительства на 2026–2029 годы останется повышение социального благосостояния населения и улучшение качества жизни граждан.

    Минфин пенсионная система Среднесрочные рамки расходов
    Maliyyə Nazirliyi: Pensiya sisteminin maliyyə dayanıqlılığında risk yoxdur

    Последние новости

    15:27

    Ильхам Мирзалиев: Поставляемая населению тепловая энергия должна измеряться счетчиком

    Энергетика
    15:18

    В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    Другие
    15:16

    Суд над гражданами Армении продолжается оглашением документов

    Происшествия
    15:12

    Ford отзывает 620 тыс. авто в США из-за дефектов безопасности

    Другие страны
    15:06

    NUFA3 призвал международных партнеров поддержать устойчивое развитие городов

    Инфраструктура
    15:06

    Минфин: Финансовая устойчивость пенсионной системы не подвергается рискам

    Финансы
    15:06

    Орбан заявил Путину о готовности создать условия для саммита РФ-США в Венгрии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:00

    Азербайджан представлен на форуме "Ноль отходов" в Турции

    COP29
    14:49

    Посол Украины посетил Украинский центр в Баку

    Внешняя политика
    Лента новостей