    Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 год

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 02:14
    Минфин Азербайджана раскрыл предварительные показатели бюджета на 2026 год

    Министерство финансов Азербайджана 15 сентября подготовило и разместило на своем интернет-сайте документ "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год" в соответствии с методологией "Опрос открытого бюджета", который считается инструментом фискальной диагностики в сфере управления государственными финансами.

    Как сообщает Report, документ отражает макроэкономические прогнозы на следующий год и среднесрочный период, основные направления и цели бюджетной политики, приоритетные направления расходов, взгляды ведомства на предварительные параметры проектов сводного и государственного бюджетов.

    На следующих этапах бюджетного процесса до представления законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на обсуждение в Милли Меджлис (парламент) возможно внесение изменений в указанные параметры.

    Напомним, что Минфин публикует аналогичные документы по предварительным бюджетным показателям с 2019 года.

