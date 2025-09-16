Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

В 2026 году в государственный бюджет Азербайджана, как ожидается, поступят 1 миллиард 818 миллионов от таможенных пошлин, что составит порядка 4,7% доходов.

Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

Согласно информации, показатель на 0,45% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.