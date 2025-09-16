Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 04:53
    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    В 2026 году в государственный бюджет Азербайджана, как ожидается, поступят 1 миллиард 818 миллионов от таможенных пошлин, что составит порядка 4,7% доходов.

    Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    Согласно информации, показатель на 0,45% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

    доходы таможенные пошлины Министерство финансов Азербайджана государственный бюджет
    Azərbaycanda gömrük rüsumları üzrə proqnoz cüzi artırılır

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей