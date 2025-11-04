Минэкономики: Рост ВВП Азербайджана до 2030 года составит в среднем 3,5% в год

Валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана в 2026-2029 годах предположительно будет расти в среднем на 3,5% в год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в парламентском Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, одной из основных задач в процессе составления бюджета стала подготовка прогнозов социально-экономического развития:

"С учетом глобальной геополитической и геоэкономической неопределенности, в частности, изменений на мировых энергетических, продовольственных и финансовых рынках, прогнозы по бюджетному пакету были подготовлены на основе базового, оптимистичного и пессимистичного сценариев, которые использовались при оценке рисков во время составления бюджета".

М. Джаббаров отметил, что в 2026 году рост ВВП ожидается на 2,9%, а в 2026-2029 годах – в среднем на 3,5% в год.

"Темпы роста ненефтегазового ВВП прогнозируются в среднем на уровне 5% в год как в следующем, так и в среднесрочном периоде", - добавил он.