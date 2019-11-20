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Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ

Микаил Джаббаров возглавил Совет руководителей налоговых служб СНГ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ.

Как передает Report, такое решение было принято в ходе проходящего в Москве XXVI заседания Координационного совета. На этой позиции он сменит главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

В связи с председательством Азербайджана в этой организации следующее заседание КС пройдет в Баку.

Азербайджан на заседании представляет министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Отметим, что в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызыстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

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