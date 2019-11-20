Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб СНГ

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров избран председателем Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ.

Как передает Report, такое решение было принято в ходе проходящего в Москве XXVI заседания Координационного совета. На этой позиции он сменит главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина.

В связи с председательством Азербайджана в этой организации следующее заседание КС пройдет в Баку.

Азербайджан на заседании представляет министр экономики страны Микаил Джаббаров.

Отметим, что в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызыстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.