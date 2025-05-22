Микаил Джаббаров назначен председателем Совета управляющих Группы ИБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назначен председателем Совета директоров Группы Исламского банка развития (ИБР).

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назначен председателем Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР).

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В связи с этим в рамках ежегодного собрания ИБР в Алжире состоялась официальная церемония передачи Азербайджану права на проведение заседания Совета управляющих в 2026 году.

В своем выступлении министр экономики, управляющий от Азербайджана в ИБР Микаил Джаббаров выразил благодарность группе и странам-участникам за оказанное нашей стране высокое доверие. В 2010 году Азербайджан уже успешно принимал 35-е ежегодное собрание ИБР. Повторное проведение столь престижного мероприятия еще раз подтверждает приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, общим ценностям и целям стран-членов. Проведение заседания послужит укреплению партнерства Азербайджана с исламскими финансовыми институтами и придаст импульс устойчивому экономическому развитию.

Азербайджан эффективно сотрудничает с ИБР, на сегодняшний день реализованы совместные проекты в областях энергетики, водоснабжения, инфраструктуры, градостроительства и других направлениях на общую сумму около $1 млрд. Особо отмечена значимость проекта по строительству ирригационного канала от водохранилища "Гыз галасы", который планируется реализовать совместно с ИБР на освобожденных от оккупации территориях.

В следующем году в Азербайджане также будут проведены 51-е ежегодное заседание Совета управляющих ИБР, 22-я Генеральная ассамблея Международной исламской корпорации по торговле и финансам (ITFC), 33-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), 26-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) и 19-е ежегодное заседание Генассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD).

На мероприятии подписан Меморандум о взаимопонимании, содержащий условия для проведения Ежегодного собрания Группы ИБР, которое состоится в Азербайджане. Документ определяет рамки сотрудничества для эффективного планирования и организации мероприятия в Баку в 2026 году.

Отметим, что Исламский банк развития основан в 1973 году, его штаб-квартира находится в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия). В состав Группы ИБР, предоставляющего финансирование в различных областях экономики, входят сам Банк, Международная исламская корпорация по торговле и финансам (ITFC), Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) и Фонд исламской солидарности в целях развития (ISFD). Членами Банка являются 57 государств. Азербайджан является членом ИБР с 1992 года.

