Микаил Джаббаров назначен председателем Совета управляющих Группы ИБР

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назначен председателем Совета управляющих Группы Исламского банка развития (ИБР).
Об этом Report сообщили в ведомстве.
В связи с этим в рамках ежегодного собрания ИБР в Алжире состоялась официальная церемония передачи Азербайджану права на проведение заседания Совета управляющих в 2026 году.
В своем выступлении министр экономики, управляющий от Азербайджана в ИБР Микаил Джаббаров выразил благодарность группе и странам-участникам за оказанное нашей стране высокое доверие. В 2010 году Азербайджан уже успешно принимал 35-е ежегодное собрание ИБР. Повторное проведение столь престижного мероприятия еще раз подтверждает приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, общим ценностям и целям стран-членов. Проведение заседания послужит укреплению партнерства Азербайджана с исламскими финансовыми институтами и придаст импульс устойчивому экономическому развитию.
Азербайджан эффективно сотрудничает с ИБР, на сегодняшний день реализованы совместные проекты в областях энергетики, водоснабжения, инфраструктуры, градостроительства и других направлениях на общую сумму около $1 млрд. Особо отмечена значимость проекта по строительству ирригационного канала от водохранилища "Гыз галасы", который планируется реализовать совместно с ИБР на освобожденных от оккупации территориях.
В следующем году в Азербайджане также будут проведены 51-е ежегодное заседание Совета управляющих ИБР, 22-я Генеральная ассамблея Международной исламской корпорации по торговле и финансам (ITFC), 33-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), 26-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) и 19-е ежегодное заседание Генассамблеи Фонда исламской солидарности в целях развития (ISFD).
На мероприятии подписан Меморандум о взаимопонимании, содержащий условия для проведения Ежегодного собрания Группы ИБР, которое состоится в Азербайджане. Документ определяет рамки сотрудничества для эффективного планирования и организации мероприятия в Баку в 2026 году.
Отметим, что Исламский банк развития основан в 1973 году, его штаб-квартира находится в г. Джидда (Королевство Саудовская Аравия). В состав Группы ИБР, предоставляющего финансирование в различных областях экономики, входят сам Банк, Международная исламская корпорация по торговле и финансам (ITFC), Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) и Фонд исламской солидарности в целях развития (ISFD). Членами Банка являются 57 государств. Азербайджан является членом ИБР с 1992 года.