Микаил Джаббаров: Экономика Азербайджана обладает сильным финансовым иммунитетом

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Сегодня в целом есть два фактора, обладающих возможностями влияния на экономику страны: эпидемия коронавируса и провал сделки OPEC+. Хочу отметить, что азербайджанская экономика и в начале 2020 года сохраняет свою устойчивость.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на совещании, посвященном ситуации на глобальном энергетическом рынке и его влиянии на экономику страны, состоявшемся в Кабинете министров Азербайджана под председательством премьер-министра Али Асадова.

"За минувшие два месяца текущего года темп роста валового внутреннего продукта составил 2,8 процента. В то же время, темп роста валового внутреннего продукта в ненефтяном секторе составил 6,7 процента. Рост производства в ненефтяной отрасли повысился до 21,7 процента, а также темп роста инвестиционных вкладов в ненефтяном секторе достиг 21 процента. Естественно, распространение эпидемии коронавируса отрицательно повлияло на некоторые сферы деятельности. Можно, к примеру, отметить такие сферы, как туризм, воздушный транспорт. Однако в других сферах мы наблюдаем определенный высокий рост. В то же время, номинальный темп роста денежных доходов населения повысился с 5,1 процента до 8,9 процента", - сказал министр.

Министр отметил, что прогноз по налоговым поступлениям за два месяца текущего года выполнен на 114,2 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 115,9 процента. В бюджет сверх прогноза поступили более 180 миллионов манатов. По сравнению с двумя месяцами прошлого года налоговые поступления повысились на 24,5 процента, в том числе в ненефтяном секторе – на 24,8 процента.

Коснувшись финансовой устойчивости экономики страны, Микаил Джаббаров сказал: "Наша экономика обладает сильным финансовым иммунитетом и "подушкой" безопасности против любых внешних шоков. Объем стратегических валютных резервов превышает 100 процентов внутреннего валового продукта, в шесть раз превышает объем внешнего государственного долга. Объем резервов достаточен для беспрерывного трехлетнего финансирования товаров и услуг. То есть, стратегические валютные резервы в 5 раз больше объема всей манатной массы, находящейся в обороте, в 9 раз больше объема наличной манатной массы. Это является фундаментальным условием обеспечения баланса валютного рынка и сохранения макроэкономической стабильности".