Микаил Джаббаров: Известные компании уклоняются от налогов, пользуясь пробелами в законодательстве

© Report/Firi Salim

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня министерство налогов предлагает налогоплательщикам переход от сбора налогов к добровольным налоговым платежам. Это поможет установить здоровые отношения между налоговым органом и налогоплательщиком, покажет положительный эффектв некоторых направлениях и будет способствовать повышению роли и авторитета предпринимателя в обществе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр налогов Микаил Джаббаров на конференции "Налоги, прозрачность, развитие", организованной министерством налогов.

По его словам, министерство займется восстановлением налогового учета: "Мы будем разъяснять, что более выгодно и честно жить по закону, а не нарушая его. Мы будем обучать и воспитывать новое поколение налоговиков, которые видели бы в налогоплательщикене жертву, а гражданина и партнера, имеющего, помимо обязанностией, еще и права, отвечающего за принятые решения. Мы должны учитывать, что другие страны региона конкурируют за привлечение иностранных и азербайджанских инвесторов, особенно в ненефтяном секторе. Для того, чтобы требовать от предпринимателя соблюдения закона, министерство при построении отношений с ним должно руководствоваться принципом исключения злоупотреблений. Естественно, налогоплательщик, который не соблюдает закон или вспоминает про него, когда ему выгодно, не должен ждать от нас каких-либо уступок".

Министр также рассказал, что им известно о фактах уклонения от уплаты налогов известными отечественными и иностранными компаниями, использующими пробелы в законодательстве или отсутствие информации в налоговых органах: "Они могут нанимать квалифицированных консультантов, знающих способы уклонения от налогов, или привлекать опытных юристов, отстаивающих их интересы. Сегодня я могу сказать только то, что знаем об этих фактах, мы быстро учимся и, если такое поведение продолжится, однажды налоговый инспектор постучится и в вашу дверь".