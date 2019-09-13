Микаил Джаббаров: Данные Госкомстата и Минналогов сильно разнятся

"Наибольший объем неформальной (теневой) экономики приходится на сферу розничной торговли и общественного питания".

Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров на конференции "Борьба с теневой экономикой как важный фактор экономического развития" в Баку.

По словам М. Джаббарова, данные Госкомстата и Минналогов сильно разнятся: "По итогам 2018 года эта разница достигла 7 раз. Это указывает на объем теневой экономики. Налоговые сборы в ненефтяном секторе в этом году на 280 млн манатов превысили прогноз, то есть прогнозное поручение выполнено на 112%".

Министр указал на растущую динамику прозрачности на рынке труда: "За первые 8 месяцев этого года в частном секторе было заключено более 88 тыс. новых трудовых договоров. С учетом госсектора эта цифра достигла 112 тыс. Из них 78% приходится на частный сектор. Трудовые договоры в основном оформлялись в сферах торговли, услуг, строительства и промышленности. Также наблюдается рост зарплат. Без учета инициативы роста минимальной зарплаты, их рост составил до 20%".