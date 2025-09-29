Микаил Джаббаров: Азербайджан стремится к лидерству в технологической конкурентоспособности
- 29 сентября, 2025
- 10:37
Азербайджан стремится к лидерству в технологической конкурентоспособности.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.
Министр отметил, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги для повышения конкурентоспособности в сфере инноваций и технологий: "Мы развиваем современную экономику, сводя к минимуму зависимость от нефти и газа".
