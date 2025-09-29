Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Микаил Джаббаров: Азербайджан стремится к лидерству в технологической конкурентоспособности

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 10:37
    Азербайджан стремится к лидерству в технологической конкурентоспособности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на Инновационном саммите INMerge в Баку, организованном ООО PASHA Holding.

    Министр отметил, что Азербайджан предпринимает серьезные шаги для повышения конкурентоспособности в сфере инноваций и технологий: "Мы развиваем современную экономику, сводя к минимуму зависимость от нефти и газа".

    INMerge2025 инновации форум Микаил Джаббаров
    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan texnologiya rəqabətliliyində liderliyə iddialıdır"
    Azerbaijan aims for leadership in tech competitiveness

