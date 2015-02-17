Михаил Якунин: Банковский сектор Азербайджана имеет значительный потенциал для дальнейшего развития

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "Деятельность ОАО Bank VTB (Азербайджан) оценивается высоко и результаты, которых достигла созданная 5 лет назад банковская организация, удовлетворительные". Как сообщает Report, об этом заявил глава Департамента дочерних компаний ОАО Bank VTB", вице-президент VTB Group Михаил Якунин, находящийся с рабочим визитом в Баку.

М.Якунин отметил, что в течение 2012-2014 годов активы Bank VTB (Азербайджан) выросли в 3,4 раза:

"Опередив поставленные в бизнес-плане цели, с 2013 года банк работает с прибылью. И вот уже два года подряд (2013 и 2014 гг.) эффективность (как ROE, так и ROA) нашего дочернего банка в Азербайджане одна из самых высоких по зарубежной сети VTB. Дочерние банки VTB действуют в более 20-ти странах. В 15-ти из этих стран мы оказываем корпоративные и розничные банковские услуги. Из-за эффективной деятельности наш банк в Азербайджане я бы включил в первую пятерку. Так, показатель ROE по итогам 2014 года составил 15%. В наших планах – дальнейшее активное развитие бизнеса банка".

Глава департамента добавил, что учреждение Bank VTB (Азербайджан), общий объем инвестиций на развитие и организацию кредитной деятельности составил 500 млн. долларов: "Наша цель заключается в достижении развития банка и впредь. Совокупный объем средств, направленных VTB на приобретение контрольного пакета акций в азербайджанском банке, а также участие в дополнительных эмиссиях (2009 и 2013 гг.) в рамках принадлежащего банку VTB 51% акций VTB (Азербайджан), составил более 34 млн. манат. Дополнительно, в рамках осуществления поддержки развития бизнеса дочернего банка VTB в АР и соблюдения норматива достаточности капитала на законодательно установленном уровне, банк VTB предоставил VTB (Азербайджан) субординированные кредиты в объеме 5,2 млн. манат, а также МБК на общую сумму 202 млн. манат.

М.Якунин считает, что экономика Азербайджана в целом и банковский сектор в частности в последние годы активно развиваются: "В банковском секторе Азербайджана существует значительный потенциал развития, и мы расцениваем его как перспективный рынок. Так как мы видим устойчивую макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране, стабильную валюту. В АР низкий уровень инфляции. Кроме того, мы видим потенциальных крупных локальных клиентов.

Мы оцениваем рынок как наиболее перспективный. Здесь мы видим устойчивую макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране, стабильную валюту. В АР низкий уровень инфляции. Кроме того, мы видим потенциальных крупных локальных клиентов.

Отмечу значительные положительные структурные изменения в экономике Азербайджана, которые связаны с развитием несырьевых отраслей".

Напомним, что в 2014 году активы ООО Bank VTB (Азербайджан) возросли на 38,65% и на 1 января 2015 года составили 288,921 млн. манатов, кредитный портфель возрос на 49,23% и составил 278,689 млн. манатов, потребительские кредиты увеличились на 45,84% и составили 134,224 млн. манатов, депозитный портфель сократился на 28,89% и составил 16,0 млн. манатов, а вклады населения увеличились на 66,27% и составили 8,6 млн. манатов.

На 1 января этого года уставный капитал банка составил 50,815 млн. манатов, а общий капитал 50,207 млн. манатов.