MİDA объявила о продаже льготных квартир

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о продаже льготных квартир в жилом комплексе Говсан (I и II этап), жилом комплексе Бинагади, а также в жилых комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Ширвана и Евлаха.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, продажа в общей сложности 627 льготных квартир начнется 3 декабря 2025 года в 11:00 и завершится 8 декабря 2025 года в 11:00.

В этот раз предлагаемые квартиры можно приобрести как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств.

С ценами на льготные квартиры можно ознакомиться здесь.