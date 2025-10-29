MİDA объявила о продаже льготных квартир
Финансы
- 29 октября, 2025
- 09:47
Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о продаже льготных квартир в жилом комплексе Говсан (I и II этап), жилом комплексе Бинагади, а также в жилых комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Ширвана и Евлаха.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство, продажа в общей сложности 627 льготных квартир начнется 3 декабря 2025 года в 11:00 и завершится 8 декабря 2025 года в 11:00.
В этот раз предлагаемые квартиры можно приобрести как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств.
С ценами на льготные квартиры можно ознакомиться здесь.
