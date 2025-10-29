Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    MİDA объявила о продаже льготных квартир

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 09:47
    Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) объявило о продаже льготных квартир в жилом комплексе Говсан (I и II этап), жилом комплексе Бинагади, а также в жилых комплексах Сумгайыта, Лянкярана, Ширвана и Евлаха.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство, продажа в общей сложности 627 льготных квартир начнется 3 декабря 2025 года в 11:00 и завершится 8 декабря 2025 года в 11:00.

    В этот раз предлагаемые квартиры можно приобрести как с использованием ипотечного кредита, так и за счет собственных средств.

    С ценами на льготные квартиры можно ознакомиться здесь.

    Лента новостей