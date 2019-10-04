Министр: Украина готова к совместным инвестициям с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

Украина готова к реализации проектов в приоритетных отраслях экономики на основе совместного инвестирования с Азербайджаном.

Об этом в интервью Report сказал новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, Украина, прежде всего, намерена налаживать сотрудничество с Азербайджаном в области совместных инвестиций в сфере химической промышленности, металлургии, машиностроения и агропромышленного комплекса.

Министр особо подчеркнул, что толчком в развитии двусторонних отношений двух стран станет XII заседание Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое пройдет в Киеве.

«Развитие и поддержка диалога на межправительственном уровне между Украиной и Азербайджаном, в том числе постоянного двустороннего диалога на уровне министров экономического блока, является важной составляющей двусторонних отношений, положительно влияет на развитие совместных проектов в различных отраслях промышленности. Действенным механизмом дальнейшего развития взаимовыгодных отношений должно стать очередное заседание Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества Украины и Азербайджана», - сказал Милованов.

Отметим, что азербайджанские инвестиции в экономику Украины оцениваются в 374 млн долларов, украинские в Азербайджан - 25 млн долларов. При этом Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) вложила более 200 млн долларов инвестиций в украинскую экономику. За первые 8 месяцев 92% украинского импорта сырой нефти приходилось на Азербайджан.

В Азербайджане на сегодняшний день работают свыше 150 компаний с украинским капиталом.