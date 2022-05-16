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"Международный банк Азербайджана" выпускает облигации на 20 млн манатов

"Международный банк Азербайджана" выпускает облигации на 20 млн манатов ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится к размещению облигаций на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).
Финансы
16 мая 2022 г. 12:57
Международный банк Азербайджана выпускает облигации на 20 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится к размещению облигаций на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report, это отражено в проспекте эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, речь идет о 20 000 процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигациях номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, то есть 20 миллионов манатов. Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Их годовая доходность составляет 6 %. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".

Облигации будут размещены методом открытой подписки.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” illik 6 %-lə, 20 milyon manatlıq istiqraz buraxır

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