"Международный банк Азербайджана" выпускает облигации на 20 млн манатов

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится к размещению облигаций на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) готовится к размещению облигаций на ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Как сообщает Report, это отражено в проспекте эмиссии ценных бумаг.

Согласно документу, речь идет о 20 000 процентных, бездокументарных, именных, необеспеченных облигациях номинальной стоимостью 1 000 манатов каждая, то есть 20 миллионов манатов. Ценные бумаги будут находиться в обращении 2 года. Их годовая доходность составляет 6 %. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса выступает ЗАО "Инвестиционная компания ABB-İnvest".

Облигации будут размещены методом открытой подписки.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.