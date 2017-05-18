Международный банк Азербайджана воспользуется опытом Казахстана

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Консалтинговая компания Lazard Freresand White & Case LLP, выступающая в качестве консультанта Международного банка Азербайджана (МБА), в свое время оказывало аналогичные услуги казахстанскому банку BTA. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, в 2010 году компании удалось договориться с 92% кредиторов в ходе реструктуризации долга BTA в размере 16,7 млрд долларов. Позже BTA во второй раз объявил дефолт и в 2014 году был куплен Kazkommerzbank. Однако негативное влияние проблемных кредитов BTA на финансовое состояние Kazkommerzbank вынудило банк обратиться к Центробанку с требованием на сумму 2,4 трлн тенге (7,7 млрд долларов).

Агентство заявляет, что азербайджанская сторона на встрече с кредиторами 23 мая в Лондоне будет искать консенсус. Так, стратег по развивающимся рынкам компании Bluebay Asset Management Тимоти Аш полагает, что Азербайджан сейчас нуждается в выходе на международные финансовые рынки и рынки капитала больше, чем Казахстан в свое время.

Отметим, что 15 мая агентство Moody's снизило кредитный рейтинг МБА до "Caa3". По мнению агентства, в рамках плана реструктуризации потери кредиторов превысят 20%.