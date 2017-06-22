Международный банк Азербайджана проводит кампанию по случаю праздника Рамазан

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) в преддверии праздника Рамазан запустил очередную кампанию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МБА.

Кампания проводится под слоганом "Праздничные покупки приносят подарки". В рамках кампании первые 100 клиентов, осуществляющие покупки посредством POS-терминалов МБА пластиковыми картами банка (в т.ч. зарплатные, пенсионные и тд.), получат возможность выиграть подарки от банка на следующих условиях: 10 человек с максимальной суммой платежей получат "Набор для путешествий" + денежную премию 100 манатов; очередные 10 человек с максимальной суммой платежей получат денежную премию 100 манатов; очередные 30 человек с максимальной суммой платежей получат денежную премию 50 манатов; очередные 50 человек с максимальной суммой платежей получат денежную премию 30 манатов.

Кампания проводится в период с 23 по 30 июня. Чтобы принять участие в кампании достаточно произвести оплату через POS-терминалы банка, установленные в любых торговых точках. Это могут быть супермаркеты, рестораны, магазины одежды и парфюмерии и т.д.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.