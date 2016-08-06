Международные валютные резервы Украины за год выросли на 36%

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Международные валютные резервы Украины за год выросли на 35,7% и достигли 14 млрд. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в Центральном банке Украины.

"Объем резервов растет четвертый месяц подряд, но в течение июля прирост был незначительный - на 94 млн. долларов США. За последние 12 месяцев резервы выросли на 35,7%", - говорится в сообщении.

Центробанк также заявил, что увеличение резервов происходит на фоне погашения внешних долгов. Так, в июле на эти цели было израсходовано 329,7 млн. долларов. Из них 232,8 млн. долларов были направлены на обслуживание и погашение по государственным ценным бумагам.