Международные резервы Турции сократились на 4 млрд долларов

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Золотовалютные резервы Турции за неделю с 8 по 14 июля сократились на 3,652 млрд долларов или 3,36% и составили 105,132 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Турции (TCMB), за отчетный период запасы золота в стране увеличились на 230 млн долларов или 1,23% и составили 18,901 млрд долларов, валютные резервы сократились на 3,882 млн долларов или 4,3%, составив 90,668 млрд.

По сравнению с показателем на 1 января 2017 года золотые резервы выросли на 34,52%, валютные сократились на 6,32%. Совокупные резервы по сравнению с началом года сократились на 0,91%.

Отметим, что за отчетную неделю нерезиденты приобрели на рынке ценных бумаг Турции облигации на 501 млн долларов.