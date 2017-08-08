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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня Международная академия экоэнергетики и SOCAR Methanol подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили Report в компании, документ подписали президент Академии профессор Фаган Алиев и генеральный директор SOCAR Methanol Эльнур Мустафаев.

Документ охватывает налаживание и усовершенствование научно-технического сотрудничества между метаноловым заводом, являющимся первым производственным объектом в газохимической отрасли Азербайджана, и академией, добившейся высоких достижений в исследовании экологически чистых источников энергии.