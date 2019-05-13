Сахиб Алекперов: Раньше между ГТК и минналогов хоть и не было проблем, но возникали вопросы - ЭКСКЛЮЗИВ

“Слияние Министерства налогов и Государственного таможенного комитета относится к вопросу государственного управления. Это вне моих полномочий”.

Об этом Report заявил замминистра налогов Сахиб Алекперов.

По его словам, наиболее важным вопросом, стоящим перед министерством, является координационная работа: “Основным вопросом и проблемой является вовсе не слияние структур и то, кто возглавит единую структуру после слияния, это второстепенный вопрос. Важно то, как эта система работает и приносит ли пользу?! Возможно, некоторые не знают об этом. Однако основной задачей, стоящей перед нами, является налаживание координации. Как вам известно, в 2006 году впервые в Азербайджане была запущена Автоматизированная налогово-информационная система AVİS. Ныне эта система зарекомендовала себя и успешно работает. Координация с системами других госорганов, доступность информации являются важнейшими вопросами. Ведется работа в этом направлении. Что же касается Государственного таможенного комитета, возможно кто-то и не знает, но в нашей работе нет никаких проблем”.