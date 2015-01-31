Меркель не видит оснований продолжать списывать Греции долги

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что более не видит возможности для списания задолженности Греции.

"Частные кредиторы отказались сделать это (списать долги), а банки и без того простили Греции уже несколько миллиардов. Я не вижу (возможности) дальнейшего списания задолженности", - приводит газета Hamburger Abendblatt слова Меркель.

Она напомнила, что одним из условий выделения Афинам нового пакета финансовой помощи является реализация реформ в стране. "Европа будет продолжать проявлять солидарность с Грецией и другими странами, серьезно затронутыми кризисом, если эти страны будут стараться воплощать в жизнь реформы и экономить", - заверила канцлер.

"Мы, Германия, и другие европейские партнеры выждем и посмотрим, какую программу нам предложит новой греческое правительство", - приводит слова Меркель Report со ссылкой на ТАСС.