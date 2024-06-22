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Мехди Бабаев: Председательство Азербайджана в IOTA свидетельствует о растущем авторитете страны

Мехди Бабаев: Председательство Азербайджана в IOTA свидетельствует о растущем авторитете страны Председательство Азербайджана в Европейской организации налоговых администраций (IOTA) свидетельствует о растущем авторитете страны, а также Государственной налоговой службы (ГНС).
Финансы
22 июня 2024 г. 16:22
Мехди Бабаев: Председательство Азербайджана в IOTA свидетельствует о растущем авторитете страны

Председательство Азербайджана в Европейской организации налоговых администраций (IOTA) свидетельствует о растущем авторитете страны, а также Государственной налоговой службы (ГНС).

Об этом сказал Report член Палаты аудиторов Азербайджана, аудитор Мехди Бабаев, комментируя избрание начальника службы Орхана Назарли президентом IOTA на 2024-2025 годы.

"ГНС будет председательствовать в исполнительном совете организации, то есть руководить текущей деятельностью совета. Следует принять во внимание, что поставленные задачи придется выполнять в нынешнюю эпоху глобализации. То есть, в эпоху цифровизации необходимо соответствовать быстрым изменениям в экономике как в нашей стране, так и в мире, снижая налоговые риски, возникающие при этих изменениях. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность налоговых отношений",- сказал он.

Бабаев отметил, что председательство в исполнительном совете организации включает в себя множество задач: "ГНС будет председательствовать в совете, проводить заседания исполнительного совета, обеспечивать принятие новых внутренних правил организации, представлять ее в вопросах сотрудничества с другими международными организациями, быть одновременно экспертом и участником мероприятий IOTA, и примет 29-ю Генеральную Ассамблею, которая состоится в 2025 году".

Напомним, председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану. Решение было принято в рамках административной сессии 28-й Генеральной ассамблеи организации в столице Венгрии Будапеште. Глава ГНС Орхан Назарли был избран президентом IOTA на 2024-2025 годы.

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Версия на азербайджанском языке Mehdi Babayev: “IOTA-ya rəhbərliyin Azərbaycana verilməsi ölkəmizə olan etimadın göstəricisidir”

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