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Медь дорожает на статистике из Китая

Медь дорожает на статистике из Китая В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая, крупнейшего потребителя меди в мире
Финансы
18 января 2021 г. 11:08
Медь дорожает на статистике из Китая

Стоимость меди в понедельник растет на экономических данных Китая, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, сегодня утром стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,57% — до 3,6208 доллара США за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,24%, до 7 949 долларов США, алюминия — на 0,72%, до 1 991 долларов США, цинка — на 2,1%, до 2 699 долларов США за тонну.

В понедельник инвесторы обратили внимание на макроэкономическую статистику из Китая, крупнейшего потребителя меди в мире. ВВП Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста на 6,1%.

Кроме того, промпроизводство в стране в декабре выросло на 7,3% в годовом выражении после роста на 7% в ноябре. Аналитики ждали роста лишь на 6,9%.

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