Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана прокомментировал решение Лондонского Апелляционного Суда от 18 декабря 2018 года об отказе в установлении на территории Великобритании бессрочного моратория на иски иностранных кредиторов в отношении активов Международного банка Азербайджана.

Как сообщили Report из МБА, комментируя решение, принятое по жалобе двух иностранных кредиторов банка, отмечено, что процесс добровольной реструктуризации обязательств банка был признан на территории Великобритании решением суда первой инстанции от 6 июня 2017 года. Это решение все еще остается в силе.

“Решение же Лондонского апелляционного суда от 18 декабря 2018 года было ожидаемо. В постановлении суда первой инстанции от начала 2018-го года говорится, что вопрос применения или неприменения в отношении процессов трансграничного банкротства и несостоятельности закон Гиббса относится к юрисдикции Верховного суда. В последнем решении апелляционного суда судья также подтвердил, что не уполномочен объявлять бессрочный мораторий на проведение каких-либо действий со стороны кредиторов в отношении активов Международного банка Азербайджана на территории Великобритании, так как закон Гиббса на территории Великобритании носит обязательный характер как для судов первой инстанции, так и для апелляционных судов.

Это окончательное решение Лондонского апелляционного суда не имеет каких-либо трансграничных последствий и действует только на территории Великобритании. Банк воспользуется правом обжалования решения Лондонского апелляционного суда в Верховный суд Великобритании”, - отмечается в комментарии МБА.

В банке заявили, что Сбербанк и Франклин Темпелтон могут воспользоваться правом на подачу иска против Международного банка Азербайджана по реструктуризированным долговым обязательствам, однако они лишены возможности получить судебное решение, принятое в рамках соответствующего судебного процесса и направить его на исполнение. В решении Апелляционного суда от 18 декабря 2018 года указывалось, что это ограничение будет оставаться в силе до тех пор, пока Верховный суд не примет решение по этому вопросу.

В заявлении также говорится, что информация, распространяемая в ряде СМИ, не соответствует действительности. Согласно решению Лондонского апелляционного суда, Сбербанку и Франклину Темпелтону не дано право на взыскание долга с Международного банка Азербайджана. Чтобы получить это право, кредиторы должны дождаться решения Верховного суда и в случае победы подать отдельный иск.

Права двух кредиторов, которые выступили против плана реструктуризации банка в Великобритании, обеспечены ценными бумагами, выпущенными министерством финансов Азербайджанской Республики. Это в свою очередь защищает банк от будущих рисков по этим претензиям.

Напомним, что согласно плану реструктуризации Сбербанку были предложены ценные бумаги стоимостью в 16 миллионов долларов США по кредитному соглашению на сумму 20 миллионов долларов США. В результате иск Сбербанка по основной сумме к Международному банку Азербайджана составляет всего 4 миллиона долларов США. Отметим, что обязательства перед Сбербанком и Франклин Темпелтоном, которые не принимают план реструктуризации, составляют лишь 5% от общей суммы реструктурированных обязательств.