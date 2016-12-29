МБА предлагает новые возможности владельцам карт VISA

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Владельцы карт VISA Международного банка Азербайджана (МБА) могут получить невероятные скидки во время шопинг-фестиваля в Дубаи.

Об этом сообщили Report из банка.

В первую очередь, это 25%-ные скидки в период фестиваля на размещение в отелях JumeirahTH. Предложение действительно в период 01-28 января 2017-го года. Подробнее о скидках в сети отелей JumeirahTH можно узнать по этой ссылке: https://www.jumeirah.com/en/offers/visaoffers/visawinter/.

Для создания самых привлекательных предложений своим клиентам в период действия шопинг-фестиваля в Дубаи VISA сотрудничает со многими известными брендами. Это производители автомобилей, электроники, ювелирных изделий, компании, предоставляющие услуги в сфере развлечений и ежедневных бытовых нужд. Используя карты VISA при оплате этих товаров и услуг, можно получить дополнительные скидки. Участники фестиваля могут зарегистрироваться по этой ссылке https://www.visamiddleeast.com/dsf и воспользоваться всеми преимуществами владельцев карт VISA.

Приобрести карты VISA можно во всех филиалах и отделениях Международного банка Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.