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Mastercard: В 2023-2032гг объем мошенничества с банковскими картами в мире составит $425 млрд

Mastercard: В 2023-2032гг объем мошенничества с банковскими картами в мире составит $425 млрд 11^35
Финансы
4 декабря 2024 г. 12:20
Mastercard: В 2023-2032гг объем мошенничества с банковскими картами в мире составит $425 млрд

В 2023-2032 годах по прогнозам объем мошеннических операций с банковскими картами в мире составит 425 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель международной платежной организации Mastercard Рашад Кёкчен на VIII Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, в текущих условиях цифровизации в мире появляется больше возможностей для мошенничества в финансовой сфере: "Электронная коммерция уже стала частью нашей жизни, и в связи с этим мошенники уже сейчас используют искусственный интеллект для получения доступа к финансовым средствам клиентов в различных банках. Они создают более сложные схемы с помощью поддельных видео и телефонных звонков".

Кёкчен также отметил, что банки, в свою очередь, должны использовать искусственный интеллект в борьбе с мошенничеством: "Цифровизация уже стала реальностью. Поэтому мы должны правильно подтверждать нашу цифровую идентичность. Кроме того, важно инвестировать в кибербезопасность. Банки должны повышать осведомленность своих клиентов о кибератаках".

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Версия на азербайджанском языке "Mastercard": 2023-2032-ci illərdə kartla əlaqəli 425 milyard dollarlıq fırıldaqçılıq halları olacaq

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