Mastercard: Без проекта ”Безналичный Азербайджан" страна не смогла бы быстро выйти из пандемии

В настоящее время мир переживает кризис чипов, и даже с поставками пластиковых карт возникают проблемы.

В настоящее время мир переживает кризис чипов, и даже с поставками пластиковых карт возникают проблемы.

Об этом заявил представитель Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакыр на 5-м Международном банковском форуме ”Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая“ в Баку, сообщает Report.

"Процесс цифровизации, который должен завершиться через 10-15 лет, очень быстро вошел в нашу жизнь. Вижу, что люди очень быстро адаптируются к новой эпохе, тем более в таких странах, как Азербайджан, где сильна цифровая инфраструктура. Mastercard поддержал проект “Безналичный Азербайджан”, который был реализован в 2018 году под руководством Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Без этого проекта страна не смогла бы быстро выйти из пандемии.

В этом году между Mastercard и ЦБА подписано новое пятилетнее соглашение. Таким образом, мы поведем безналичный Азербайджан к цифровому Азербайджану. Это одно из трех соглашений, которые подписал Mastercard. Этот проект уже привнес и будет приносить ряд новшеств в платежные системы в 2021 году", - отметил он.