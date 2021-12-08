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Mastercard: Без проекта ”Безналичный Азербайджан" страна не смогла бы быстро выйти из пандемии

Mastercard: Без проекта ”Безналичный Азербайджан" страна не смогла бы быстро выйти из пандемии В настоящее время мир переживает кризис чипов, и даже с поставками пластиковых карт возникают проблемы.
Финансы
8 декабря 2021 г. 13:10
Mastercard: Без проекта ”Безналичный Азербайджан страна не смогла бы быстро выйти из пандемии

В настоящее время мир переживает кризис чипов, и даже с поставками пластиковых карт возникают проблемы.

Об этом заявил представитель Mastercard в Азербайджане Эрдем Чакыр на 5-м Международном банковском форуме ”Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая“ в Баку, сообщает Report.

"Процесс цифровизации, который должен завершиться через 10-15 лет, очень быстро вошел в нашу жизнь. Вижу, что люди очень быстро адаптируются к новой эпохе, тем более в таких странах, как Азербайджан, где сильна цифровая инфраструктура. Mastercard поддержал проект “Безналичный Азербайджан”, который был реализован в 2018 году под руководством Центрального банка Азербайджана (ЦБА). Без этого проекта страна не смогла бы быстро выйти из пандемии.

В этом году между Mastercard и ЦБА подписано новое пятилетнее соглашение. Таким образом, мы поведем безналичный Азербайджан к цифровому Азербайджану. Это одно из трех соглашений, которые подписал Mastercard. Этот проект уже привнес и будет приносить ряд новшеств в платежные системы в 2021 году", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке “Mastercard”: “Nağdsız Azərbaycan” layihəsi olmasaydı, ölkə pandemiyadan rahat çıxa bilməzdi”

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