Масато Канда: АБР до 2030 года планирует вложить более $10 млрд для развития региона CAREC

Азиатский банк развития (АБР) планирует вложить более 10 млрд долларов до 2030 года для развития региональной связанности, чистой энергетики, цифровой трансформации и инклюзивной инфраструктуры в регионе CAREC.

Как сообщает Report, об этом сказал президент АБР Масато Канда на 24-й министерской конференции программы Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (CAREC).

"В период с 2025 по 2028 годы АБР мобилизует около 4 млрд долларов на 18 проектов для улучшения торговли, транспорта и логистики в семи странах CAREC. В частности, планируется инвестировать в инфраструктуру в рамках Коридора CAREC 2 [Средний коридор, Транскаспийский международный транспортный маршрут - ред.]", - сказал он.

Напомним, что АБР с 2001 года направил около 4 млрд долларов США на реализацию 24 инфраструктурных проектов в рамках развития Среднего коридора, охватывающих автодорожные и железнодорожные объекты в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

По его словам, в энергетике АБР мобилизует более 800 млн долларов для продвижения двух крупнейших гидроэнергетических проектов региона: Рогуна в Таджикистане и Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.

"Мы также помогаем Азербайджану, Казахстану и Узбекистану готовить технико-экономическое обоснование Каспийского "зеленого" энергетического коридора - проекта, способного трансформировать торговлю чистой энергией от Центральной Азии к Европе. Эти инициативы отражают ключевую силу АБР: мы привносим капитал и уверенность в сложные трансграничные проекты, которые пока недоступны другим", - отметил М. Канда.

Напомним, что инициатива CAREC была создана в 1997 году для развития экономического сотрудничества между странами Центральной Азии. В нее входят Азербайджан, Афганистан, Китай, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.

АБР создан в 1966 году, штаб-квартира расположена в Маниле. Банк объединяет 69 стран-акционеров, из них 50 - государства Азиатско-Тихоокеанского региона.