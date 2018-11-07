Майор ГТК уволен из таможенных органов за взятку

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Майор Государственного таможенного комитета Аяз Джафаралиев освобожден от занимаемой должности за взятку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГТК, злоупотребив служебным положением, носящий службу на 6-м складе таможенного поста "Шелковый путь" майор таможенной службы Джафаралиев Аяз Наджафгулу оглу незаконно попросил у представителя ООО "S3 Safety" Рагимова Рашада Ибрагим оглу 100 манатов за произведение осмотра поступившей на адрес ООО грузовой машины. Р.Рагимов отдал ему незаконно 100 манатов.

Соответствующим приказом председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики, за грубое нарушение служебных обязанностей А.Джафаралиев был освобожден от занимаемой должности согласно статье 69 Положения "О службе в таможенных органах".

Собранные в отношении Джафаралиева Аяза Наджафгулу оглу и Рагимова Рашада Ибрагим оглу материалы переданы в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики для дачи юридической оценки.