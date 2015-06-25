​"ЛУКойл" сократил инвестпрограмму-2015 на 17%

Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ "ЛУКойл" сократил инвестпрограмму на текущий год почти на 17%, до 12,5 млрд. долларов с 15 млрд. долларов. Как передает Report, об этом заявил глава компании Вагит Алекперов.

"Мы сейчас ориентируемся на 12,5 млрд. долларов", — сказал он.

По его словам, свободный денежный поток компании в этом году может незначительно превысить 1 млрд. долларов.

Алекперов также заявил, что компания надеется в ближайшие месяцы выйти по добыче на иракском месторождении "Западная Курна-2" на уровень 450 тыс. баррелей в день.