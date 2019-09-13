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Лондонская фондовая биржа отказалась от предложения о слиянии с биржей Гонконга

Лондонская фондовая биржа отказалась от слияния с биржей Гонконга

Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange Group, LSEG) направила уведомление в адрес Гонконгской фондовой биржи (Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, HKEX) с отказом от предложения о слиянии. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

"Совет директоров Лондонской фондовой биржи, а также финансовые и юридические советники расценивают предложение Гонконгской фондовой биржи о приобретении акционерного капитала LSEG как предварительное, нежелательное и весьма условное. <...> Сегодня LSEG направила письмо в адрес HKEX, в котором разъясняет причины отказа", - сказано в сообщении.

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