Ломбардная компания GL оштрафована на 50 тыс. манатов

14:35 Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек к административной ответственности ломбардную компанию GL (Sizin Lombard) и ее должностное лицо.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о привлечении к административной ответственности ломбардную компанию GL ("Sizin Lombard") и ее должностное лицо.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в ходе плановой проверки было установлено, что компания нарушила требование законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со статьями 598.1.1, 598.1.2 и 598.4 КоАП решением Насиминского районного суда города Баку GL и ее должностное лицо оштрафованы соответственно на 50 тыс. манатов и 10 тыс. манатов.

Компания GL основана в 2016 году. Ее акции полностью принадлежат Эльдару Гулиеву, который также является одним из основных акционеров небанковской кредитной организации (НБКО) ОАО Para.