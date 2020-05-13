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Ломбарды в Азербайджане будут давать отчет ЦБА

​Ломбарды в Азербайджане будут давать отчет ЦБА

Законопроект "О ломбардах" в Азербайджане уже в третьем чтении. После принятия этого закона у нас будет возможность регулировать рынок ломбардных кредитов, который в настоящее время находится в хаотичном состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Рабочая группа подготовила и представила мне отчет о деятельности этого сектора. Пока нет отчетности по деятельности ломбарда, но после принятия закона она появится", - отметил он.

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