​Ломбарды в Азербайджане будут давать отчет ЦБА

Законопроект "О ломбардах" в Азербайджане уже в третьем чтении. После принятия этого закона у нас будет возможность регулировать рынок ломбардных кредитов, который в настоящее время находится в хаотичном состоянии.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов на пресс-конференции.

"Рабочая группа подготовила и представила мне отчет о деятельности этого сектора. Пока нет отчетности по деятельности ломбарда, но после принятия закона она появится", - отметил он.