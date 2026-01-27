Legion Financial вновь увеличивает уставный капитал
Финансы
- 27 января, 2026
- 15:49
ОАО Legion Financial, занимающееся лизинговой деятельностью в Азербайджане, готовится разместить новые акции на сумму 600 тыс. манатов на ЗАО "Бакинская фондовая биржа".
Об этом сообщает Report со ссылкой на проспект эмиссии ценных бумаг.
Согласно документу, речь идет о 6 000 обыкновенных, именных, бездокументарных акциях номинальной стоимостью 100 манатов каждая. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания İnvest-AZ".
Если ценные бумаги будут полностью размещены, уставный капитал компании увеличится на 15,3% - с 3,91 млн до 4,51 млн манатов.
