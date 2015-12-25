​Лари обесценился в результате девальвации национальной валюты в Азербайджане

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На состоявшемся в четверг, 24 декабря, валютном аукционе Национальный банк Грузии продал 20 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Georgia, с конца сентября 2015, когда курс лари упал до 2,4499 GEL/$1, Нацбанк приступил, по словам президента НБГ Георгий Кадагидзе, к проведению более агрессивной политике для стабилизации курса лари.

В результате на четырех валютных аукционах НацБанк уже продал почти 87 миллионов долларов. За последнюю неделю лари обесценился на 0,5%, что связывают с девальвацией национальной валюты в Азербайджане.

Средневзвешенный курс лари к доллару США на сегодняшенм валютном аукционе составил 2,4012 GEL/$1.

Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари по отношению к доллару США на пятницу, 25 декабря, в размере 2,4023 GEL/$1.

Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg.