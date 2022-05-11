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Лагард не исключила возможности подъема ставки ЕЦБ уже в июле

Лагард не исключила возможности подъема ставки ЕЦБ уже в июле Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала текущего года и спустя "некоторое время" после этого приступит к повышению ставок.
Финансы
11 мая 2022 г. 19:59
Лагард не исключила возможности подъема ставки ЕЦБ уже в июле

Европейский центральный банк (ЕЦБ), вероятно, завершит выкуп активов в начале третьего квартала текущего года и спустя "некоторое время" после этого приступит к повышению ставок.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе конференции в Любляне в среду.

"Некоторое время" между завершением выкупа активов и подъемом ставок "может означать период всего в пару недель", сказала Лагард.

Ее слова были расценены трейдерами как сигнал того, что регулятор может поднять ставку уже в июле, о чем ранее говорили другие представители Европейского центробанка, сообщает агентство Bloomberg.

ЕЦБ не поднимал ставок с 2011 года, в апреле он сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, ставку по маржинальным кредитам - 0,25%. Ставка по депозитам остается отрицательной с 2014 года.

Рынки уверены, что регулятор повысит ставки в июле и сентябре, и доведет ставку по депозитам до 1,5% в течение двух лет.

Ранее в среду член исполнительного совета ЕЦБ Фрэнк Элдерсон заявил, что руководство Центробанка оценит возможность подъема ставок с рекордных минимумов уже в июле. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель отмечал, что выкуп активов может быть завершен в июне, а ставки повышены уже в июле.

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