    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 12:41
    Кыргызстан предложил Азербайджану совместные инициативы в страховании

    Обмен опытом и техническое сотрудничество с Азербайджаном в страховом секторе является приоритетом для Кыргызстана.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявила руководитель Департамента регулирования страхования Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и торговли Кыргызстана Тахмина Камчыбекова на I Ассамблее Страхового союза тюркского мира.

    "В рамках Ассамблеи создается хорошая возможность для укрепления связей между страховыми организациями двух стран и разработки совместных проектов", - отметила она.

    Т. Камчыбекова сообщила, что в настоящее время в Кыргызстане действуют 18 страховых и перестраховочных компаний: "Из них одна - государственная организация, 11 - частные компании со 100% местным капиталом, а 6 - иностранные компании".

    Также руководитель департамента напомнила, что 20 марта 2024 года был подписан Указ президента Кыргызстана о развитии страхового рынка: "В рамках исполнения этого Указа был разработан новый закон "О страховании и страховой деятельности" в соответствии с международными стандартами, который был принят 30 апреля 2025 года".

    Она отметила, что в Кыргызстане в настоящее время применяются 6 видов обязательного страхования, и рынок показал значительный рост в последние годы: "В настоящее время объем страховых премий приближается к 4 млрд сомов, что свидетельствует о динамичном развитии рынка".

    Говоря о будущих планах, Т. Камчыбекова раскрыла основные направления:

    "Предусмотрено внедрение автоматизированной информационной системы для централизации страховых услуг, расширение функциональности единой страховой базы, а также создание страхового пула по обязательному страхованию жилых домов".

    Она добавила, что этот проект реализуется при поддержке Всемирного банка и служит повышению устойчивости к стихийным бедствиям.

    Qırğızıstan Azərbaycana sığorta sahəsində birgə layihələrin hazırlanmasını təklif edib

