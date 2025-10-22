Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Кязымов: "Bank BTB" не нарушает нормативы и остается стабильным

    Финансы
    • 22 октября, 2025
    • 12:51
    Кязымов: Bank BTB не нарушает нормативы и остается стабильным

    Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов прокомментировал слухи о возможном закрытии "Bank BTB", который в последние годы работает с убытком.

    Как сообщает Report, глава регулятора подчеркнул, что банк остается стабильным и выполняет все требования ЦБА.

    "На данный момент нет оснований считать, что "Bank BTB" не соответствует нашим нормативам. Банк устойчив и полностью отвечает всем пруденциальным требованиям", - заявил Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

    Он отметил, что доля "Bank BTB" на рынке составляет менее 1%, а 96,3% привлеченных банком средств застрахованы.

    "Мы не видим никаких проблем. Напротив, благодаря нашим надзорным мерам финансовая устойчивость банка значительно укрепилась", - добавил председатель ЦБА.

    Талех Кязымов Центробанк Bank BTB
