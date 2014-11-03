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|Курс
|1 Доллар США
|0.7844
|1 Евро
|0.9794
|1 Российский рубль
|0.0182
|1 Австралийский доллар
|0.6853
|1 Аргентинское песо
|0.0922
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3165
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0708
|100 Вон Республики Корея
|0.0732
|1 Чешская крона
|0.0352
|100 Чилийских песо
|0.1363
|1 Китайский юань
|0.1282
|1 Датская крона
|0.1316
|1 Грузинский лари
|0.4483
|1 Гонконгский доллар
|0.1011
|1 Индийская рупия
|0.0128
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2527
|100 Индонезийских рупий
|0.0065
|100 Иранских риалов
|0.0030
|1 Шведская крона
|0.1060
|1 Швейцарский франк
|0.8121
|1 Израильский шекель
|0.2065
|1 Канадский доллар
|0.6951
|1 Кувейтский динар
|2.7023
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2845
|100 Ливанских фунтов
|0.0518
|1 Малазийский ринггит
|0.2371
|1 Мексиканское песо
|0.0582
|1 Молдавский лей
|0.0536
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1159
|100 Узбекских сум
|0.0329
|1 Польский злотый
|0.2318
|1 Сингапурский доллар
|0.6092
|1 Саудовский риал
|0.2092
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1596
|1 Турецкая лира
|0.3520
|1 Тайваньский доллар
|0.0257
|1 Таджикский сомони
|0.1541
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0603
|100 Японских йен
|0.6958
|1 Новозеландский доллар
|0.6105
|Золото (1 унция)
|913.2377
|Серебро (1 унция)
|12.5223
|Платина (1 унция)
|962.4588
|Палладий (1 унция)
|614.9696
Курсы валют Центрального банка Азербайджана
Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/
Tural İbadlıАвтор новости
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