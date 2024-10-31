О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
31 октября 2024 г. 09:18
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8441 маната, курс рубля вырос на 0,57% - до 0,0175 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8441

1 Российский рубль

0,0175

1 Австралийский доллар

1,1166

1 Аргентинское песо

0,0017

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,2950

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0962

100 Вон Республики Корея

0,1233

1 Чешская крона

0,0726

100 Чилийских песо

0,1767

1 Китайский юань

0,2388

1 Датская крона

0,2472

1 Грузинский лари

0,6188

1 Гонконгский доллар

0,2187

1 Индийская рупия

0,0202

1 Британский фунт стерлингов

2,2016

100 Индонезийских рупий

0,0108

100 Иранских риалов

0,0004

1 Шведская крона

0,1590

1 Швейцарский франк

1,9538

1 Израильский шекель

0,4579

1 Канадский доллар

1,2212

1 Кувейтский динар

5,5464

1 Казахстанский тенге

0,0035

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3883

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0953

1 Египетский фунт

0,0349

1 Норвежская крона

0,1549

100 Узбекских сумов

0,0133

1 Польский злотый

0,4235

1 Сингапурский доллар

1,2853

1 Саудовский риал

0,4527

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2604

1 Турецкая лира

0,0496

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1598

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0412

100 Японских йен

1,1188

1 Новозеландский доллар

1,0155

Золото (1 унция)

4733,4630

Серебро (1 унция)

57,0359

Платина (1 унция)

1711,0925

Палладий (1 унция)

1933,8010
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.10.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2024)

Самое важное

Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
Путин: Роль Азербайджана в развитии транспортных маршрутов очень важна
24 октября 2024 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi