Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8441 маната, курс рубля вырос на 0,57% - до 0,0175 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8441
|
1 Российский рубль
|
0,0175
|
1 Австралийский доллар
|
1,1166
|
1 Аргентинское песо
|
0,0017
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,2950
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0962
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1233
|
1 Чешская крона
|
0,0726
|
100 Чилийских песо
|
0,1767
|
1 Китайский юань
|
0,2388
|
1 Датская крона
|
0,2472
|
1 Грузинский лари
|
0,6188
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0202
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2016
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0108
|
100 Иранских риалов
|
0,0004
|
1 Шведская крона
|
0,1590
|
1 Швейцарский франк
|
1,9538
|
1 Израильский шекель
|
0,4579
|
1 Канадский доллар
|
1,2212
|
1 Кувейтский динар
|
5,5464
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0035
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3883
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0953
|
1 Египетский фунт
|
0,0349
|
1 Норвежская крона
|
0,1549
|
100 Узбекских сумов
|
0,0133
|
1 Польский злотый
|
0,4235
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2853
|
1 Саудовский риал
|
0,4527
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2604
|
1 Турецкая лира
|
0,0496
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0531
|
1 Таджикский сомони
|
0,1598
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0412
|
100 Японских йен
|
1,1188
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0155
|
Золото (1 унция)
|
4733,4630
|
Серебро (1 унция)
|
57,0359
|
Платина (1 унция)
|
1711,0925
|
Палладий (1 унция)
|
1933,8010