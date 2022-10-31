Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,6930 маната, курс рубля вырос на 1,5% - до 0,0276 маната

https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg https://static.report.az/photo/9303dbea-8edf-3672-9fcb-bcd5dedb67c0.jpg

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,6930 маната, курс рубля вырос на 1,5% - до 0,0276 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,6930 1 Российский рубль 0,0276 1 Австралийский доллар 1,0908 1 Аргентинское песо 0,0109 1 Белорусский рубль 0,6728 1 Бразильский реал 0,3210 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0934 100 Вон Республики Корея 0,1195 1 Чешская крона 0,0690 100 Чилийских песо 0,1804 1 Китайский юань 0,2339 1 Датская крона 0,2275 1 Грузинский лари 0,6118 1 Гонконгский доллар 0,2166 1 Индийская рупия 0,0206 1 Британский фунт стерлингов 1,9713 100 Индонезийских рупий 0, 0109 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1552 1 Швейцарский франк 1,7055 1 Израильский шекель 0,4819 1 Канадский доллар 1,2484 1 Кувейтский динар 5,4901 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0205 100 Ливанских фунтов 0,1125 1 Малазийский ринггит 0,3596 1 Мексиканское песо 0,0857 1 Молдавский лей 0,0882 1 Египетский фунт 0,0736 1 Норвежская крона 0,1644 100 Узбекских сум 0,0152 1 Польский злотый 0,3586 1 Сингапурский доллар 1,2041 1 Саудовский риал 0,4524 1 СДР (спец. права заимствования) 2,1852 1 Турецкая лира 0,0914 1 Тайваньский доллар 0,0527 1 Таджикский сомони 0,1655 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1489 1 Новозеландский доллар 0,9895 Золото (1 унция) 2795,1995 Серебро (1 унция) 32,6255 Платина (1 унция) 1602,8365 Палладий (1 унция) 3270,7150 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.10.2022)