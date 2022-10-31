Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,6930 маната, курс рубля вырос на 1,5% - до 0,0276 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,6930
|
1 Российский рубль
|
0,0276
|
1 Австралийский доллар
|
1,0908
|
1 Аргентинское песо
|
0,0109
|
1 Белорусский рубль
|
0,6728
|
1 Бразильский реал
|
0,3210
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0934
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1195
|
1 Чешская крона
|
0,0690
|
100 Чилийских песо
|
0,1804
|
1 Китайский юань
|
0,2339
|
1 Датская крона
|
0,2275
|
1 Грузинский лари
|
0,6118
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 Индийская рупия
|
0,0206
|
1 Британский фунт стерлингов
|
1,9713
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1552
|
1 Швейцарский франк
|
1,7055
|
1 Израильский шекель
|
0,4819
|
1 Канадский доллар
|
1,2484
|
1 Кувейтский динар
|
5,4901
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0205
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3596
|
1 Мексиканское песо
|
0,0857
|
1 Молдавский лей
|
0,0882
|
1 Египетский фунт
|
0,0736
|
1 Норвежская крона
|
0,1644
|
100 Узбекских сум
|
0,0152
|
1 Польский злотый
|
0,3586
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2041
|
1 Саудовский риал
|
0,4524
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,1852
|
1 Турецкая лира
|
0,0914
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0527
|
1 Таджикский сомони
|
0,1655
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1489
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9895
|
Золото (1 унция)
|
2795,1995
|
Серебро (1 унция)
|
32,6255
|
Платина (1 унция)
|
1602,8365
|
Палладий (1 унция)
|
3270,7150