О нас

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,6930 маната, курс рубля вырос на 1,5% - до 0,0276 маната
Финансы
31 октября 2022 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,6930 маната, курс рубля вырос на 1,5% - до 0,0276 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,6930

1 Российский рубль

0,0276

1 Австралийский доллар

1,0908

1 Аргентинское песо

0,0109

1 Белорусский рубль

0,6728

1 Бразильский реал

0,3210

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0934

100 Вон Республики Корея

0,1195

1 Чешская крона

0,0690

100 Чилийских песо

0,1804

1 Китайский юань

0,2339

1 Датская крона

0,2275

1 Грузинский лари

0,6118

1 Гонконгский доллар

0,2166

1 Индийская рупия

0,0206

1 Британский фунт стерлингов

1,9713

100 Индонезийских рупий

0, 0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1552

1 Швейцарский франк

1,7055

1 Израильский шекель

0,4819

1 Канадский доллар

1,2484

1 Кувейтский динар

5,4901

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0205

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,3596

1 Мексиканское песо

0,0857

1 Молдавский лей

0,0882

1 Египетский фунт

0,0736

1 Норвежская крона

0,1644

100 Узбекских сум

0,0152

1 Польский злотый

0,3586

1 Сингапурский доллар

1,2041

1 Саудовский риал

0,4524

1 СДР (спец. права заимствования)

2,1852

1 Турецкая лира

0,0914

1 Тайваньский доллар

0,0527

1 Таджикский сомони

0,1655

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1489

1 Новозеландский доллар

0,9895

Золото (1 унция)

2795,1995

Серебро (1 унция)

32,6255

Платина (1 унция)

1602,8365

Палладий (1 унция)

3270,7150
Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке CBA currency exchange rates (31.10.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.10.2022)

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi